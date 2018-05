3 nõuannet, mida Buffett jagas meestele, kes maksid temaga kohtumise eest üle poole miljoni euro

Buffett jagas lõuna lauas meestega lihtsat viisi, kuidas aru saada, kas nad on ausad või mitte - «Küsi endalt, kas sa oleksid parema meelega maailma parim abikaasa, aga kõik arvaksid, et sa oled maailma halvim või oleksid sa parema meelega maailma halvim abikaasa, aga kõik teised arvaksid, et sa oled maailma parim?» esitas Buffett küsimuse, lisades, et kui sa tead, kuidas sellele õigesti vastata, siis oled sa aus ja sinu väärtushinnangud on paigas. «Inimesed, kes saavad oma tegevustele vaid halvustavat tagasisidet, kuid teavad südames, et nende käitumine on õige, on väga huvitavad inimesed,» lisas Buffettiga kohtunud investor Spier omalt poolt.