Swedbank Eesti kinnisvara ja ehituse osakonna juhi Ero Viigi kinnitusel on kinnisvaraturg praegu väga aktiivne, mis on otseses seoses üldise hea majanduskeskkonna ja soodsate laenuintressidega. Aktiivsus on järjest kasvanud viimased seitse aastat, räägime me siis büroodest, korteritest või kaubanduspindadest, märkis Viik. ”Nõudlus on järgi tulnud. Ja kui need kaks asja on omavahel kooskõlas, siis on väga hea,” ütles ta. ”Siiani on ehitatud täpselt nii palju kui on ära ostetud.”