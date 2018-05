BBC sõnul on esimesed maasikaid korjavate robotite prototüübid juba valmis saanud ning Hispaania, Belgia, Briti ja USA insenerid on valmis nad ka juba järgmisel aastal põldudele laskma.

Kui veel paar aastat tagasi tundus võimatu, et kohmakad masinad suudaksid õrnu maasikaid korjata, siis tänaseks päevaks on tehnika juba niivõrd palju arenenud, et tänu visuaalsete sensoritele on eesmärk juba käega katsetav.