Nordica juht airBalticu lennukiostust: on üpris ilmne, et selline kogus lennumasinaid Baltikumi ei mahu

Tamm märkis, et lennuki tüübi valik ja nende kogus viitab sellele, et lõunanaabrite lennufirma liigub suuremahulisele veoturule, kus ootavad ees odavlennufirmad nagu Norwegian, Ryanair, Wizzair, EasyJet jpt. «See ei saa kindlasti olema lihtne, kuid soovin neile edu,» lausus Nordica juht.

Küll aga ütles ta, et Nordica jaoks on tegemist toreda uudise ja arenguga, kuna nende lähiregiooni konkurent on keskendumas neist erinevale turusektorile, mis annab neile võimaluse oma tegevussuunal – regionaalsete lennukitega opereerimisel - veelgi tugevamaks muutuda.

«Oleks ju väga tore kui Baltikumis tegutseks nii üks tugev odavlennufirma ja teine tugev regionaallende pakkuv ettevõte,» lausus Tamm. Ühtlasi ütles ta, et lennukeid ostavad lennufirmadele üldjuhul siiski liisingfirmad. «Planeeritava tehingu mahu ja lennukite arvu kõrval huvitaks mind lennuettevõtte juhina rohkem see pool, millist äri nende lennukitega tegema hakatakse,» sõnas Nordica juht.

Ta märkis, et on üpris ilmne, et selline kogus lennumasinaid Balti regiooni ei mahu. «Selleks, et taoline investeering rakendust leiaks ja end ära tasuks, elab siin liiga vähe inimesi,» põhjendas Tamm.