Poolakast volinik keeras diislikütusega vindi üle

„Diiselautodega on varsti kõik,“ kuulutas Euroopa Komisjoni siseturuvolinik, poolakas Elzbieta Bienkowska hiljutises intervjuus Bloombergile. „Ma arvan, et mõne aasta pärast need kaovad. See on minevikutehnoloogia.“

Eestlastest ekspertide hinnangul pole diislikütusest mõne aastaga loobumine võimalik juba üksnes põhjusel, et diiselmootoritel põhinev maantetransport põletab ligi poole Euroopas kasutatavast vedelkütusest. Nii suure hulga diiselmootorite välja vahetamine poleks võimalik isegi juhul, kui asemele oleks pakkuda muu sobilik energuiaallikas.

„Circle K ei plaani mingisuguseid muudatusi diislikütuse müügis, sest mõne aastaga ei tule selles valdkonnas suuri muutusi,“ ütles ettevõtte Eesti juht Kai Realo. „Sõiduautode puhul diislikütusest loobumine on loomulik, kuid tuhandete kilomeetrite pikkusi reise tegevatele diislimootoriga kaubaveokitele pole seni pakutud ühtegi töökindlat alternatiivset lahendust.“

Kuna Eestis ei ole diislikütusele tehtud suuri maksusoodustusi, kasutavad siinsed sõiduautode omanikud peamiselt bensiinimootoriga sõidukeid. Samuti ei pea diiselmootoritega autode omanikud kartma, et ühel päeval nende jaoks bensiinijaamas enam tankimispüstolit ei ole. „Tõenäoliselt võib juhtuda nii, et diislikütusel liikuvad sõiduautod hakkavad kunagi kauges tulevikus tankima veokitega samast pumbast,“ rääkis Realo. „Kuid arvestadases fakti, et Eesti autopark on keskmiselt 13-20 aastat vana, siis kütusemüüjad arvestavad võimalusega, et täna ostetud diiselmootoriga sõiduautod tulevad meie juurde tankima ka 13 aasta pärast.“

Realo kinnitusel ei pruugi Euroopa Liidu poolt autodes diislikütuse kasutamise piiramiseks kavandatavad meetmed hinda oluliselt mõjutada. Küll aga võib diislikütuse kallinemise tuua kaasa laevadele kehtestatav väävliheidete piirang, sest senise reostava laevakütuse asemel hakkavad reederid kasutama diislikütust. „Nõudluse suurenemine toob kaas ahinnatõusu,“ lisas Realo.

Rahvusvahelise autovedajate assotsiatsiooni nägemuses on gaas hakanud juba praegu kaubavedudes diislikütust asendama. „Kuigi Scania on gaasimootoritega juba turule tulnud, siis tõenäoliselt toimub diislikütusest loobumine ikkagi ennekõike sõiduautode puhul,“ ütles assotsiatsiooni president Einar Vallbaum. „Linnaliikluses asendatakse diiselkütus kiiresti alternatiivsete energiaallikatega, kuid pikkadel kaubavedudel pole kiireid muutusi oodata, sest näiteks elekter ei taga tuhandete kilomeetrite pikkustel vedudel vajalikku efektiivsust.“

Siseturuvolinik Bienkowski rõõmustas, et möödunud nädalal toetasid Euroopa Liidu valitsused komisjoni reegleid, mis võimaldab autotootjad trahvida ning survestada neid autosid tagasi kutsuma, kui heitmenäitajatega midagi valesti on.

Bienkowski eesmärk on karmistada Euroopa Liidu regulatiivset keskkonda diiselautode tootjate jaoks, et neil tekiks motivatsioon panustada hoopis elektriautode arendamisse. Tema sõnul on praegu Euroopas riike, näiteks nagu Rumeenia, Poola ja Slovakkia, kes ei survesta autotootjaid piisavalt, et nad vigaseid autosid tagasi kutsuks.