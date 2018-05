Staažikad noored restoranikriitikud: ärge rohkem burksikaid tehke!

Susann Kõomägi, Silvia Saks, Marleen Valdmaa ja Kertu Rattus teevad tööd, mis võib nii mõnegi inimese esmapilgul kadedaks ajada: käi aga mööda restorane tasuta söömas ja selle eest makstakse veel peale ka. Tegelikult hõlmab töö endas muidugi nii arvustuste kirjutamist, toidu professionaalset ülespildistamist kui hiljem selle kõige jagamist fännidega sotsiaalmeedias. Sealjuures pole ka töö eest saadav tasu teab mis kadestamisväärne. «Küsime sellist raha, et ise ei jääks miinusesse, aga sellest tööst ei elatuks, see on nagu kommiraha,» selgitas Kõomägi pealtnäha ideaalse töö varjukülgi.

Vaatamata blogimisest saadavale kommirahale on noored enda sõnul aga sõltumatud kriitikud, keda ära osta ei saa – nii on nad mõnigi kord oma aususe tõttu sattunud ka toidukohtade pahameele alla. «Positiivselt on lahe näha, et paljud restoranid on väga tänulikud ausate ja ka negatiivsete kommentaaride eest,» sõnas Kõomägi.

Lisaks aususele peavad noored enda eeliseks ka seda, et tegelikult ei ole keegi neist erialalt toitlustusega seotud ning nii on inimestel nendega lihtsam samastuda. Nelja aastaga on naised aga töö käigus muidugi mõndagi õppinud ning tänu sellele ei ole neile võõrad ei kuumimad taldrikute kui klienditeeninduse trendid. Praegu pidavat Kõomäe sõnul olema näiteks enamikus restoranides kasutusel trendikad sinised kausid ning vahepeal oli kõigil kombeks burgereid puidust lõikelaua peale panna. Valdmaa sõnul on aga toidukohad aktiivsemalt hakanud välismaist toorainet kasutama «Kui näed, et toidu sees on näiteks eksootiline jackfruit (leivapuu vili - toim), siis tekib kohe selle proovimise vastu huvi,» jagas Valdmaa nippe, millega klientide tähelepanu püütakse.

Taldrikutest ja jackfruit’idest olulisema muutusena toovad naised välja aga nii-öelda restoranipere kuvandi loomise. «Nüüd populariseeritakse väga palju seda, et me käisime oma kokkadega metsas seeni korjamas, et seda või teist asja teha. See ei ole enam ainult tipprestoranide värk,» selgitas Valdmaa, kuidas klientidele luuakse muljet, et kõik töötajad on hingega asja juures. «See restoranipere visuaal on väga tähtis sotsiaalmeedias,» nõustus ka Saks, lisades, et võrreldes varasemaga on näha ka rohkem seda, kuidas kokk ise tuleb klientidele oma toidust rääkima või jalutab koha omanik restoranis ringi.