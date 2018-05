Lindaliini juht emafirma pankrotist: saangi probleemist lahti

Möödunud nädalal kuulutas Harju maakohus välja laevafirma Lindaliin emafirma Linda Line Shipping OÜ pankroti. Lindaliini pikaaegne juht ja Linda Line Shipping OÜ väikeosanik Enn Rohula ütles, et see on Lindaliini jaoks vaat et kõige õigem ja otstarbekam lahendus, kuna võimaldab lõpuks lahti saada suuraktsionärist Timo Sasist, kellega on Rohulal mõnda aega tüli majas.