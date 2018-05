Äriinglid investeerivad idufirmasse 170 000 eurot

Äriinglitelt investeeringu pälvinud ettevõte Fractory.co eesmärgiks on muuta metallitöötluse teenuste ostmist nii, et teenuse tellimine ja selle eest tasumine võtab aega vaid mõned minutid. Meeskond arendas laserlõikuse teenusele automaatse hinnapakkumiste, tellimuste vormistamise ja tarneplatvormi, tuues kokku tootmisettevõtted ja teenusepakkujad. Pikemas perspektiivis lisanduvad laserlõikusele ka teised sama tootmisahela teenuste pakkumised.

EstBANi president Rein Lemberpuu sõnul kinnitab Põhjamaade äriinglite programmi esimene voor, et nõudlust ühisinvesteeringute järele on nii iduettevõtete kui ingelinvestorite poolt. «Ühest küljest oli programmi eesmärk leida parim idufirma, kes võiks saada 34 äriiingli poolt tehtava ühisinvesteeringu summas 170 000 eurot. Teisalt on Põhjamaade äriinglite programm investorite koostöövorm, mis ühendab eri riikide äriinglid, ja pakub idufirmadele koheselt suuremat investorvõrgustikku, kus on olulisel kohal idufirmade lennutamine uutele turgudele ning teadmiste jagamine,» rääkis ta.