POSTIMEES RIIAS AirBalticust saab suurima Bombardieri lennukipargiga lennufirma Euroopas

«Mul on suur au täna teatada airBalticu ajaloo suurimat uudist,» ütles ettevõtte tegevjuht Martin Gauss täna pärast kella 12 alanud rahvusvahelisel pressikonverentsil Riias, kus oli kohal ka palju rahvusvahelist meediat.

Tema sõnul on see aasta lennufirma jaoks nii reisijate kui käibekasvuga alanud. «Oleme nr üks lennufirma Baltikumis ja oleme kõige punktuaalsem lennufirma maailmas,» rõhutas ta.

Gaussi sõnul on ettevõttel plaan minna aastaks 2025 minna ühele lennukitüübile üle. «Tänase päeva ajalooline teade on, et airBaltic allkirjastab täna Bombardieriga kuni 60 CS300 lennuki ostmise lepingu,» sõnas airBalticu juht. Need lisanduvad juba tellitud 20-le lennukile, millest kaheksa on ettevõte ka kätte saanud.

Sellega ettevõte praktiliselt kolmekordistab oma seni 31 lennukist koosneva lennukipargi, kus juba olemasolevatele kaheksale Bombardier CS300-le on ka 11 Boeing 737 ja 12 Bombardier Q400NextGen lennukit. Viimased müüakse järgmiste aastate jooksul maha.

Bombardier CS300 lennukis on 150 kohta. Gaussi sõnul on see kõige odavama istekoha maksumusega lennuk, mis võimaldab neil ka 22 protsenti kütusekulu kokku hoida.

Läti transpordiministri Uldis Augulise sõnul on tegemist suurima investeeringuga Läti ajaloos. «Loomulikult on meil konkurente, kuid airBaltic on tõestanud, et saab hakkama. Pärast seda sammu oleme piirkonna tugevaim lennufirma,» märkis ta.

Bombardieri esindaja Fred Cromeri sõnul on airBaltic selle tellimusega saanud nende suurimaks kliendiks Euroopas ja on suuruselt teine klient lennukitootja jaoks maailmas.

Kuigi tänaselt pressikonverentsilt oodati hoopis infot Läti lennufirma võimalike uute investorite kohta, ütles Gauss, et investorite otsing jätkub. «Kuid selle kohta ei ole täna uut infot jagada, see ei ole tänase päeava uudis,» märkis ta.

Loe lähemalt ka:

AirBalticul on kolme Balti riigi pealinna – Tallinna, Riia ja Vilniuse – peale kokku üle 70 sihtkoha. Ettevõte ise ütleb, et neil on piirkonna parim lennuühendus Euroopa, Skandinaavia, SRÜ ja Lähis-Ida riikide vahel.

2018. aasta suvel alustab airBaltic lende kaheksasse uute sihtkohta, milleks on Malaga, Lissabon, Split, Bordeaux, Gdansk, Alamtõ, Sotši ja Kaliningrad. Hiljuti käivitas lennufirma otselennu Tallinna ja Londoni vahel.

AirBaltic asutati 1995. aastal, sellest 80 protsenti kuulub Läti riigile ning 20 protsenti erainvestorile, Lars Thuesenile. Viimane omandas viiendiku lennufirmast Saksa investorilt Ralf Montag-Girmesilt mullu aprillis. Toona ütles Thuesen, et ei ole huvitatud suurema osaluse omandamisest lennufirmas, kuna on finants-, mitte strateegiline investor.