POSTIMEES RIIAS AirBaltic avalikustab oma ajaloo suurima uudise

Postimees on kell 12 Riia lennujaamas lennufirma peakontoris algaval pressikonverentsil kohal ja teeb üritusest otsekajastuse. Asjatundjate hinnangul annab airBaltic suure tõenäosusega täna teada muudatustest oma omanikestruktuuris.

Kuivõrd lennufirma on pikemat aega müügis olnud, siis võib tulla uudis nii strateegilisest partnerluse sõlmimisest (nagu näiteks on Eesti rahvuslikul lennufirmal LOT Polish Airlines’iga), aga ka liikumisest mõne suurema lennugrupi alla. Soovist viimase järele on intervjuudes meediale märkinud ka airBalticu tänane tegevjuht Martin Gauss.

BNS vahendas mullu novembris, et Läti transpordiminister Uldis Augulise sõnul on investorite leidmine riiklikule lennufirmale airBaltic jõudnud lõpusirgel. Tolleks hetkeks oli valik jäänud veel kolme kandidaadi vahele. Vahetult enne seda, mullu oktoobris ütles Läti transpordiministeerium, et välistatud ei ole ka lennufirma täielik erastamine.

Loe lähemalt ka:

AirBalticul on kolmest Balti riigi pealinna – Tallinnast, Riiast ja Vilniusest – peale kokku üle 70 sihtkoha. Ettevõte ise ütleb, et neil on piirkonna parim lennuühendus Euroopa, Skandinaavia, SRÜ ja Lähis-Ida riikide vahel.

2018. aasta suvel alustab airBaltic lende kaheksasse uute sihtkohta, milleks on Malaga, Lissabon, Split, Bordeaux, Gdansk, Alamtõ, Sotši ja Kaliningrad. Hiljuti käivitas lennufirma otselennu Tallinna ja Londoni vahel.

AirBaltic asutati 1995. aastal, sellest 80 protsenti kuulub Läti riigile ning 20 protsenti erainvestorile, Lars Thuesenile. Viimane omandas viiendiku lennufirmast Saksa investorilt Ralf Montag-Girmesilt mullu aprillis. Toona ütles Thuesen, et ei ole huvitatud suurema osaluse omandamisest lennufirmas, kuna on finants-, mitte strateegiline investor.