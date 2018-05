Kauaks jätkub kinnisvaraostjaid?

Kui võrrelda Tallinna kinnisvaraturu selle aasta esimese nelja kuu tehinguhindasid aastataguse ajaga, saab nentida, et tehingute maht on jäänud enam-vähem samaks, kuid mediaanhind on jõudsalt kasvanud.

Aastane kiire hinnakasv (näiteks Kristiines 11,7 protsenti ja Haaberstis 12,5 protsenti) viitab ennekõike vilkale uusarenduste müügile ja linnaosade statistika näitab seda, et turuaktiivsus uute korterite osas on kanda kinnitanud äärelinnas.

Müügimahud on kahanenud kesklinnas ja Kalamajas ning paljud arendajad on julgenud hakata arendama seni n-ö perifeersetele aladele, kus on vajalik välja ehitada ka taristu ja elukeskkond, mis aitaks kortereid paremini müüa. Nii rajataksegi arenduste ümber parke, mänguväljakuid, lasteaedu jms. Iseenesest teeb see ehituse kallimaks ja äärelinna hinnad kerkivad jõudsalt.