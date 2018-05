POSTIMEHE INTERVJUU Nordica juht Ryanairi siinsetes vallutusplaanidest: tänasel viisil ei jõua nad iial Eestis esimeste hulka

Lisaks võib arvestada, et tegelikult teenindab Nordica läbi oma tütarettevõtte Regioanal Jet väljaspool Eestit isegi rohkem kliente kui siin ning võib hinnata, et käesoleval aastal lendab meie lennukites umbes kaks miljonit reisijat.

Ühe kriitilise aspektina tõi O'Leary välja, et Tallinna lennujaama tasud on liiga kõrged. Kui neid alandatakse, oleks nad kohe nõus oma lennumahtusid suurendama. Kuidas teie seda aspekti hindaksite? Kas Tallinna lennujaama tasud on võrreldes teistes piirkondlike või Euroopa lennujaamadega kuidagi oluliselt kõrgemad?

Siinkohal tulebki välja suur erinevus Ryanairi ja teiste traditsiooniliste vedajate juures, seejuures ootuste osas lennujaamadele, teenustele ja hindadele. Ryanair on tuntud oma agressiivsete nõudmiste poolest lennujaamadele. Siiski on antud ärimudel ennast ammendamas ja ka odavlennufirmad peavad järjest rohkem maksma lennujaama tasusid sarnaselt teistega.

Suurematel turgudel võib olla võimalus lennujaamade või nende terminaalide spetsialiseerumiseks teenuste ja hinnapoliitika osas odavlennufirmade ja traditsiooniliste vedajate vahel. Ma ei ole päris kindel, kas see Eestis võimalik oleks.

Tallinna Lennujaam on olnud väga edukas regionaalne lennujaam, mida tõendavad ka mitmed rahvusvahelised auhinnad. Seejuures on meie hinnangul Tallinna Lennujaama tasud pigem hoopis madalad. Arvestades, et nende hinnad on püsinud samad juba üle kümne aasta, siis edaspidi need eeldatavalt hoopis tõusevad, et tagada teenuste jätkuvalt hea kvaliteet.

Mulle teadaolevalt oli eelmisel suvel Ryanair Tallinna lennujaamas lennuoperaatoritest lennutiheduse osas 4.-5. kohal koos Finnairiga. Saan aru, et esimesel kohal on Nordica, talle järgnevad airBaltic ja Lufthansa. Uuringi nüüd, kuidas te hindate, kui palju potentsiaali on Ryanairil selles osas, et ta võiks tõusta 1. või 2. kohale?

Ryanair viib oma plaane ellu vastavalt enda äristrateegiale, mida ma ei tea ning seetõttu ei sooviks ennustada teise äriettevõtte potentsiaali ühes konkreetses lennujaamas. Küll aga võin hinnata, et tänane Ryanair ei hakka Eestis olema lennutiheduste osas esirinnas lihtsalt seepärast, et tema lennukipargis on ainult 189-kohalised Boeing 737-800 tüüpi lennukid.

Isegi väga positiivsete ootuste korral pole niivõrd suurte lennukitega Tallinnast paljudesse sihtkohtadesse võimalik tihedalt lennata. Seetõttu me eeldame, et nad on soovi korral võimelised küll jõudsalt suurendama reisijate arvu, võttes näiteks turuosa tšartervedajatelt, kuid lennutiheduse osas puudub neil Eesti turgu silmas pidades sobiv tehnika.

O'Leary ütles, et on Eesti puhul veel vaadanud Pärnu lennujaama, kuid seal on lennurada liiga lühike. Kas Nordical on pikas perspektiivis plaanis Eesti regionaalseid lennujaamasid kuidagi enda kasuks tööle panna? Pean peamiselt silmas nii Tartut kui ka Pärnut. Kui kasumlik üldse selline ettevõtmine saaks/võiks olla?

Regionaalsed lennujaamad Eestis on täna kõik riiklikult doteeritud ning tavapärane majandamine on seal keeruline, et mitte öelda võimatu.