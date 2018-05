Euroopa Komisjoni volinik: diiselautod kaovad paari aasta pärast

Bienkowska peab diiselautode ajastu lõpu märgiliseks sündmuseks 2015. aastal lahvatanud Volkswageni heitmeskandaali. Mäletatavasti tunnistas siis maailma üks suurimaid autotootjaid, et nad on võltsinud miljonite diiselmootoriga autode heitmenäitajaid. Tagasi tuli kutsuda 8,5 miljonit sõiduautot. See mõjutas voliniku sõnul sügavalt «ühiskondlike hoiakuid, et liikuda puhtamate autode suunas».

«Diiselautodega on varsti kõik,» kuulutas Bienkowska hiljutises intervjuus Bloombergile. «Ma arvan, et mõne aasta pärast need kaovad. See on minevikutehnoloogia.»

Lisaks Volkswagenile on emissiooniskandaalidesse sattunud ka rida teisi tuntud autotootjaid, mis näitab voliniku arvates veelgi selgemalt, et Euroopa peab liikuma uute tehnoloogiate, tema silmis siis elektriautode kasutamise poole. Ta lisas, et Euroopa soov on konkureerida ka USA ja Hiinaga, kus elektriautod üha enam pead tõstavad.

Samas on diiselautode nipsust kaotamine vägagi keeruline, kuna pooled Euroopa autod sõidavad just diiselkütuse peal. Lisaks ei suuda paljud liikmesriigid nagunii täita teisigi puhta õhu tagamiseks vajalikke keskkonnanõudeid, mis vähendaksid inimeste haigusi ja enneaegseid surmi.

Siiski ta usub, et inimeste hoiakud on muutunud ja paljud on aru saanud, et täiesti saastevaba diiselauto pole lihtsalt võimalik.

Euroopasse akutehased

Siseturuvolinik Bienkowski rõõmustas, et möödunud nädalal toetasid Euroopa Liidu valitsused komisjoni reegleid, mis võimaldab autotootjad trahvida ning survestada neid autosid tagasi kutsuma, kui heitmenäitajatega midagi valesti on.

Lisaks avaldas naine lootust, et Euroopas hakatakse peagi elektriautode akusid tootma, mille tarvis on vaja nii komisjoni kui autotootjate tõsist koostööd. Esimesi linnukesi on ka juba näha, kuna näiteks Volkswagen plaanib aastaks 2025 toota aastas kuni 3 miljonit elektriautot. Samuti on nad valmis panustama 40 miljardit eurot akutehnoloogiate programmi.

Bienkowski eesmärk on karmistada Euroopa Liidu regulatiivset keskkonda diiselautode tootjate jaoks, et neil tekiks motivatsioon panustada hoopis elektriautode arendamisse. Tema sõnul on praegu Euroopas riike, näiteks nagu Rumeenia, Poola ja Slovakkia, kes ei survesta autotootjaid piisavalt, et nad vigaseid autosid tagasi kutsuks.