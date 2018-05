Pangatöötaja sai Nord Stream 2 kritiseerimise eest hundipassi

Venemaa võimusümboliteks kujunenud maagaasi ekspordiprojektid Euroopasse – Nord Stream2, Hiinasse – Power of Siberia ja Türgisse – TurkStream, toovad kasu mitte Gazpromi aktsionäridele vaid Putini leivaisadeks peetud oligarhidele. Arkadi Rotenbergi ehitusfirma Stroygazmontazh ja Gennadi Timtšenko Stroytransneftegaz pumpavad näiteks Hiinasse rajatavast gaasitorust välja 55 miljardit dollarit, mis on rohkem kui viis korda suurem kavandatud maksumusest. Seetõttu pole Feki järelduste kohaselt vähematki lootust, et Gazpromi aktsionärid üldse kunagi hakkaksid nendest toruprojektidest tulu lõikama.

Gref kirjeldas, et ta luges esmaspäeval, 21. mail Feki koostatud analüüsi ja oli väga üllatunud selle järeldustest. Peale dokumendiga tutvumist pöördus ta analüsiosakonna juhataja poole, et talle antaks üle dokumendid, mille põhjal kriitilised järeldused tehti. Gref soovis näha ennekõike Gazpromi lepinguid ehitusfirmadega. Kuid ta ei saanud neid.

„Kas meil on lepingud Gazpromi lepingupartneritega? Ei,“ selgitas Gref. „Kahjuks on meie lugupeetud analüütikul ajakirjanduslik minevik ja paistab, et antud juhul tõusis see esile. Ma võtsin seda ettekannet nagu mingi protsessi kohta suure hulga oletuste põhjal kirjutatud ajakirjanduslikku artiklit mingisuguses väljaandes. Nii ei saa ennast ülal pidada analüütik, see on otseselt kompleksselt keelatud.“