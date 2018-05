Google maksis teismelisele poisile koodivea avastamise eest kopsaka summa

See ei olnud Pereirale esimene kord. Ta on Google’i süsteemidest kokku avastanud juba viis viga. Kui esimene kord premeeriti teda 500 dollariga, siis nüüd püüab ta suuremaid kalu. «Mul on hea meel, et ma nii olulise vea leidsin,» ütles poiss. Ta on saanud palju õnnitlusi ja tööpakkumisi.