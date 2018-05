Soome rahvuslik lennufirma Finnair pandi musta nimekirja

Finnair on praegu ainuke riigifirma, mis pole suutnud tarbijavaidluste ameti ettekirjutisi täita ja on seetõttu musta nimekirja sattunud, kirjutab Yle uudisteportaal.

Kokku on mustas nimekirjas 19 ettevõtet. Tarbijavaidluste ameti juht Pauli Ståhlberg peab Finnairi juhtumit erakordseks, kuna riigile kuuluv ettevõte peaks just eeskuju näitama. «Aga tundub hoopis vastupidi, et Finnair ei saa tarbijakaitsereeglite järgmisega hakkama,» lisas ta.