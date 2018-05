Sõnajalad võitlevad tuuleparkide eest lõpuni

Tootsi tuulepargi ümber toimuv on Sõnajala sõnul vaid üks näide sellest, kuidas riik eraettevõtteid turult välja puksib. Ta lisas, et riik võib oma maaga teha, mida soovib, kuid kõik soovijad oleks pidanud saama osaleda tuulepargi arendamise pakkumisel.

Vendadele Sõnajalgadele kuuluv AS Eesti Elekter, tuuleettevõtja Harry Raudvere ettevõte AS Raisner ning Eesti suurim tuuleenergia tootja Nelja Energia koos oma tütarettevõtetega vaidlustasid selle otsuse kohtus, mis lõppes sellega, et eelmise aasta kevadel tühistas valitsus kinnistu eraldamise Eesti Energiale ja pani selle enampakkumisele.