Värske rahvusvaheline konkurentsivõime edetabel: mitmendalt kohalt leiame Eesti?

Lähiriikidest jäävad meist ettepoole sellised põhjanaabrid nagu Rootsi (9. koht) ja Soome (16. koht). Küll aga teeb Eesti ära oma lõunanaabritele. Kuigi Leedu on meil tihedalt kannul, platseerudes 32. kohal, leiab Läti alles 40. kohalt.

Konkurentsiedetabeli esiotsas on ka varasemate aastatega võrreldes mõningaid muudatusi. Kui eelmisel aastal oli esimesel kohal Hong Kong, siis nüüd on selle koha tagasi võidelnud USA. Hong Kong on 2. kohal, talle järgneb 3. kohal Singapur.