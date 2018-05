Jüri Mõis: ma ei usu, et Tallinna Sadam mind rikkaks teeb

«Üldiselt on nii, et ma polegi viimasel ajal üldse aktsiainvestor olnud. Ma ei tea sellest turust eriti midagi,» vastas Mõis küsimusele, kas ta ostab sadamat või mitte.

Siiski arvas Mõis, et Tallinna Sadamal on oht muutuda samasuguseks aktsiaks nagu Tallinna Vesi. «Seal on hästi suured politiilised mõjud. Näiteks tekib ühel hetkel regulaatoril soov mõnda tasu või maksu tõsta, mis investoreid mõjutab,» pakkus ettevõtja.