Julge samm: McDonald's eiras poole miljoni keskonnaaktivisti palvet

McDonald'si sõnul on aktivistide nõudmine ebavajalik ja üleliigne ning seetõttu ei tulda nende soovidele ka vastu. «See ei üllata meid,» sõnas SumOfUs’i esindaja ettevõtte otsuse peale. Keskonnaaktivistid lootsid enda sõnul, et kiirtoidukett soovib olla plastikkõrtest loobumisega teistele eeskujuks ning samuti leidsid nad, et paljud kliendid hakkavad nüüd McDonald’sit keskonna heaolu nimel vältima.