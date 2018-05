Anvelt: välistööjõu palgaküsimus vajab pikaajalist lahendust

«Keskmine palk ei ole ju kõigis valdkondades sama – hotelliteeninduses on see üks, IT valdkonnas teine ja ehitusel kolmas. Kui nõuame kõikides valdkondades ühtse keskmise palga maksmist, võib see viia palgapettuste ja ebaseadusliku töö osakaalu suurenemiseni,» rääkis siseminister Andres Anvelt.