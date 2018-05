Investorid: Tallinna Sadama märkimishind ületas ootusi

Väikeinvestor Kristi Saare ütles, et sadama aktsiate märkimishind on suhteliselt hästi paigutatud. „Ilmselt märgitakse korralikult üle nii jae- kui institutsionaalsete investorite poolt,“ ütles Saare, lisades, et kuna sadam lubab ka korralikku dividendi, siis on hetkel tegu üsna ahvatleva ettevõttega.