Vaata, kas ka sinu tööandja on Eesti 70 vastutustundlikuma ettevõtja seas

Kümne aasta jooksul on välja antud vastutustundliku ettevõtluse indeksi pronks-, hõbe- või kuldtase kokku mitmesajale erinevale Eestis tegutsevale ettevõttele. Sel aastal jagati neid kokku 70 ettevõttele. 2018. aasta vastutustundliku ettevõtluse märgised anti üle eile õhtul toimunud pidulikul galal.

«Vastutustundliku ettevõtlusega tegelemiseks peab julgust olema: tulla välja initsiatiividega, mis on olulised ja mis võivad osutuda ka majanduslikult kasulikuks – see nõuab julgust,» ütles eileõhtusel galal ettevõtja Jüri Raidla. Ta lisas, et ühiskondliku mõõtmega muudetakse ja luuakse seda ühiskonda, kus ollakse.

«Sotsiaalne vastutus ja korporatiivkodanikuks (corporate citizen - ingl k) olemine peab olema väärtuspõhine ja pika perspektiiviga, see ei tohi olla mitte mingil juhul ainult turunduslik võte. Pikki aastaid nii toimides vead oma organisatsiooni ja kollegid kaasa ja siis tunnetad, et nemad lükkavad sind sinnapoole, kuhu algul neid tõmbasid,» rääkis Raidla.

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) juht Alo Ivask rõhutas oma sõnavõtus ettevõtjate rolli riikliku majanduspoliitika kujundamisel. «Eestis elavatel inimestel läheb hästi siis, kui meie ettevõtjatel läheb hästi. Ettevõtlusel on niivõrd suur mõju kogu ühiskonna arengule, et poliitikakujundajad ja -elluviijad peavad ettevõtjate arvamusega arvestama,» märkis EASi juht.

Ka rõhutas ta, et samavõrra peavad ka ettevõtjad tundma õigust ning kohustust võtta sõna teemadel, mis mõjutavad meie majandusarengut, ettevõtluskeskkonda, maksusüsteemi ja teisi ühiskondlikult olulisi valdkondi.

«Vastutustundlik ettevõte on kahtlemata ettevõte, kes näeb numbritest kaugemale ja omab visiooni, mille alusel osaleda poliitika kujundamisel. Samavõrra oluline on koostöö, mis aitab meil edendada kultuuri, mis hõlmab riiki, ettevõtjaid, erialaliite, koostööpartnereid ja seeläbi kõiki elanikke. Me ei pea alati kõiges nõustuma, aga me peaksime üksteist kuulama ja üksteisega arvestama,» lisas ta.

INFOKAST: nimekiri 2018. aasta vastutustundlikumatest ettevõtetest PRONKS Mikro- ja väikeettevõtted: ADM Interactive OÜ, info ja side

Arro Keraamika (Lind Keraamika OÜ), keraamika tootmine

Avon Eesti OÜ, kosmeetika ja kodutarvete müük

AS Estko, puhastusainete tootmine

Artisana OÜ, töötlev tööstus

Iglu OÜ, IT-teenused

Koidulapark Hotell OÜ, turism

Lahemaa Ökoturism MTÜ, turism

Mamo Food OÜ, toiduainetööstus

Njord Advokaadibüroo OÜ, juriidiline nõustamine

Oshino Electronics Estonia OÜ, töötlev tööstus

Prime Line OÜ (Kasvumaja), hulgi- ja jaekaubandus

SpeakSmart OÜ, koolitus- ja konsultatsioon

Õllenaut OÜ, toiduainetööstus Keskmised- ja suured ettevõtted: Bonava Eesti OÜ, kinnisvara

DHL Estonia AS, transport

Eastman Specialties OÜ, keemiatööstus

Eesti Post (Omniva) AS, infologistika

Eesti Raudtee AS, teenindus, raudteetaristu arendamine

Estanc AS, protsessiseadmete tootmine

Humana Sorteerimiskeskus OÜ, taaskasutus, jaekaubandus

Keskkonnaamet, avalik haldus

Konekesko Eesti AS, masinate ja seadmete müük, hooldus

Neste Eesti AS, vedelkütuste jae- ja hulgimüük

Viru Keemia Grupp AS, keemiatööstus HÕBE Mikro- ja väikeettevõtted: Advanced Sports Installations Europe AS, kunstmuru paigaldamine, taaskasutus

Advokaadibüroo Alterna OÜ, juriidiline nõustamine

Dimedium AS, veterinaartoodete müük

Fontes PMP OÜ, organisatsioonide arendamine

Karsgemi OÜ, finantsnõustamine

Leib Restoran OÜ, toiduainetööstus

Microsoft Estonia OÜ, infotehnoloogia

Mokoko Labs OÜ, tootmine, jaekaubandus

Pakri Teadus- ja Tööstuspark OÜ, ettevõtete tugi- ja renditeenused

Vestman Energia AS, maa haldamine, energiainvesteeringud

Villapai OÜ, tootmine, jae- ja hulgikaubandus Keskmised- ja suured ettevõtted: Adven Eesti AS, tootmine, energeetika

Bigbank AS, finantsvahendus

Coca-Cola HBC Eesti AS, hulgi- ja jaekaubandus

Danske Bank A/S Eesti filiaal, finantsvahendus

Enics Eesti AS, tööstuselektroonika, tootmine

Estonian Cell AS, tootmine

Keskkonnainvesteeringute Keskus SA, avalik haldus

Saint-Gobain Glass Estonia SE, tootmine

Saku Õlletehase AS, toiduainetööstus

Tallinna Sadam AS, logistika ja transport

Tallink Grupp AS, teenindus, laevandus

Tele2 Eesti AS, telekommunikatsioon

Toyota Baltic AS, hulgikaubandus

TREV-2 Grupp AS, taristuehitus- ja hooldus KULD Mikro- ja väikeettevõtted: Advokaadibüroo Lindeberg OÜ, juriidiline nõustamine

Advokaadibüroo LMP OÜ, juriidiline nõustamine

Avaron Asset Management AS, finantsvarade juhtimine

BaltCap AS, valdusfirmade tegevus

Loodusvägi OÜ, toiduainetööstus

Nordic Houses KT OÜ, tootmine, projekteerimine Keskmised- ja suured ettevõtted: ABB AS, töötlev tööstus

DPD Eesti AS, transport

Eesti Energia AS, energeetika

Ensto Ensek AS, tootmine, elektrilahendused

Ericsson Eesti AS Tallinna tehas, tootmine

Fortum Eesti AS, energiatootmine ja -lahendused

ISS Eesti AS, kinnisvara korrashoid

Manpower OÜ, personaliteenused

Ragn-Sells AS, jäätmekäitlus

SEB Pank AS, finantsvahendus

Swedbank AS, finantsvahendus

Tallinna Lennujaam AS, lennundus

Tallinna Vesi AS, kommunaalmajandus

Telia Eesti AS, telekommunikatsioon Vastutustundlik ettevõte ~ arvestab oma tegevuse mõju keskkonnale ja kogukonnale, panustab ühiskonda sotsiaalselt, hoiab ja hindab töötajaid, turundab ja tarnib ühiskondlikku kasu silmas pidades ning loob juhtimises ja strateegiate koostamises lisaväärtust kõigile asjaosalistele. 10 aastat Vastututundliku Ettevõtluse Indeksit Vastutustundliku Ettevõtluse Indeks võimaldab hinnata oma tegevusi põhjalikult kogu ettevõtte toimises. Viimased 10 aastat on igal aastal antud indeksi läbinutele kuld-, hõbe- ja pronks märgiseid. Allikas: vastutustundliku ettevõtluse foorum

Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum (VEF) (www.csr.ee) on 2005. aastal loodud organisatsioon, mis koondab vastutustundlikku ettevõtlust praktiseerivaid ettevõtteid. Foorumi roll on edendada mõtteviisi, et äritegevus peaks lisaks kasumiteenimisele olema ka sotsiaalselt vastutustundlik, et tagada nii oma ettevõtte, ühiskonna ja riigi jätkusuutlikkus.

Vastutustundliku ettevõtluse indeksi platvorm on loodud koostöös avaliku-, kolmanda ja erasektori organisatsioonidega, sh näiteks justiitsiministeeriumi, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi, tööinspektsiooni, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse ning EBS-iga.