BaltCap müüb osaluse Eesti tee-ehitus ettevõttes rahvusvahelisele tegijale

«Tervitame Eurovia jõudmist Eestisse,» sõnas TREV-2 Grupi juhatuse esimees Sven Pertens. Ettevõtte teatel on tehingu lõpuleviimine on planeeritud juunikuu lõppu, kui osapooled on täitnud kõik regulatiivsed nõuded.

«Eurovia on taristuehituse teadus- ja arendustegevuses globaalne liider. See sobib hästi meie meeskonna eesmärgiga olla tehnoloogia valdkonnas number üks,» märkis Pertens. BaltCapi partner Kristjan Kalda lisas, et investeerimisfirmal on hea meel anda omanikuroll TREV-2 Grupis edasi oma valdkonna juhtivale strateegilisele investorile.

«Vaadates eesseisvaid suuremahulisi ja keerukaid projekte nagu näiteks Rail Baltic, saan kindlalt öelda, et tegime ettevõtte jaoks parima valiku,» sõnas Kalda, kes on TREV-2 grupis olnud seni ka nõukogu esimees. Sven Pertens ja Tarvo Kuusk jätkavad ettevõtte juhatuses ka pärast omaniku vahetumist, samuti jätkab tööd nõukogu liikmena Kristjan Kalda.

Eurovia alustas tegevust Leedus 1994. aastal ja Lätis 2017. aastal. «Oleme rahul, et saame laieneda ka Eestisse,» ütles Xavier Neuschwander, Eurovia Euroopa raudtee ja eriehituse valdkonna juhatuse esimees. Tema sõnul on TREV-2 meeskonna professionaalsus ja energia on muljetavaldavad. «Seega loodame edukat koostööd.»

TREV-2 Grupi müük on Magnetic MRO ning Runway BPO järel BaltCapi kolmas järjestikune edukas väljumine 2018. aastal ning teine järjestikune müük Prantsuse strateegilisele investorile.

TREV-2 Grupp on Eesti juhtiv taristuehitusettevõte, mille ajalugu ja kogemus ulatuvad 1960ndatesse aastatesse. Ettevõtte peamised tegevusalad on teede-, sildade ja raudteede ehitus, teehoole, keskkonnaehitus, maavarade kaevandamine ja liikluskorraldus.

2017. aastal oli TREV-2 Grupi käive üle 70 miljoni euro ning ettevõte annab tööd 360 inimesele. TREV-2 Grupp pälvis teist aastat järjest Eesti maanteeameti tunnustuse kui parim teekatete ehitaja.

VINCI tütarettevõte Eurovia on maailma suurimaid transpordi infrastruktuuri ehituse ja linnaarenduse ettevõtteid. Eurovia ehitab maanteid, kiirteid, raudteid ja lennujaamu ning osaleb tööstus-, kaubandus- ja linnakeskuste arendamises.

Ettevõtte pädevusse kuuluvad lisaks põhitegevusele õhkimine ja lammutamine, drenaaž, mullatööd, liikluskorraldus, teede märgistamine, insenertehnilised rajatised ja mürabarjäärid.