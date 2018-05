Türgi liir on kokkuvarisemise äärel

Liir on kaotanud aasta algusest üle 20 protsendi oma väärtusest USA dollari vastu, sest kohalikud investorid viivad üha rohkem oma rahast ühendriikidesse. Kriis muutus eriti teravaks aga sellel kuul, kui president Recep Tayyip Erdoğan teatas, et tahab võtta kontrolli intressimäärade seadmise üle, nimetades neid «kurjuse emaks ja isaks», vahendab CNN .

Türgil on nimelt väga kõrge jooksevkonto puudujääk, mis on üle viie protsendi SKT'st. See tähendab, et nad impordivad palju rohkem kui ekspordivad ja sõltuvad nii väga tugevalt riiki sisse tulevast rahast.