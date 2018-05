Ametlik: Eesti pangandust läbis 13 miljardit eurot tundmatut raha

See on ilmselt Moldova, Aserbaidžaani ja Venemaa «Laundromati» ehk pesumasinaskeemide lõplik järeldus Eesti puhul. Aastatel 2011–2016 läbis Eesti finantssüsteemi kokku ligi 13 miljardit eurot, mis tuli ida suunalt Briti ettevõtete arvetele siinsetes pankades ning kanti siis kohe edasi, teadmata, kuhu see maandus. Keskkriminaalpolitsei rahapesu andmebüroo (RAB) hinnangul rohkem kui kümnesse juristiktsiooni.

13 miljardit on müstiline summa isegi selle kõrval, millest on Eesti ajakirjanduses varem kirjutatud. Meenutuseks senised teadaolnud juhtumid Eestis: Moldova I rahapesuskeemi 1,8 miljardit, Aserbaidžaani rahapesuskeem 2,5 miljardit ning Moldova II rahapesuskeem umbes 50 miljonit. Aastaraamatust ilmneb, et tegelikult oli Aseri skeem mahukam ning on olemas veel üks n-ö pesumasin: Venemaa skeem, millest käis läbi 7,3 miljardi euro ulatuses raha.