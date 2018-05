MKM: gaasiturul on oodata Eestile paremat hinda

«Gazprom on oma tegevuse tänaseks EL-i õigusega ja konkurentsiõigusega kooskõlla viinud. Seega, kui kõik järgivad ühtseid mängureegleid võib eeldada, et turul on suurem konkurents ning seega ka parem hind lõpptarbijale, sealhulgas Eestis,» ütles MKM-i avalike suhete osakonna juht Rasmus Ruuda BNS-ile.