Vene keskpank: Putini soov panna majandus kiiresti kasvama ei saa tulla stabiilsuse arvelt

Keskpanga presidendi sõnul nõuab Putin peaaegu nelja protsendilist majanduskasvu, mis on kõvasti üle maailma keskmise. Sellise kasvu saavutamiseks tuleb viia läbi aga mitmed struktuurireformid, mis tõstaks tööjõu produktiivsust ja suurendaks erainvesteeringuid, kirjutab CNBC .

Keskpanga praeguste prognooside järgi jääb Venemaa majanduskasv aastatel 2018, 2019 ja 2020 kusagil 1,5 kuni kahe protsendi vahemikku. Riik on viimasest majanduskriisist Nabiullina hinnangul taastunud ja majandus kasvab potentsiaali lähedaselt. Just selle pärast hoiatas ta, et igasuguste struktuurireformide puhul tuleb silmas pidada stabiilsust.