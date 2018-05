Taani politsei uurib Nordea seotust rahapesuga

SVT teatel uurib politsei uurib panga seotust tehingutega, mille kaudu on läinud miljoneid eurosid kurijategijate võrgustikule, vahendab Rootsi leht Expressen. Sellega on Nordea pank sattunud Taani ajaloo suurimasse rahapesujuhtumisse.

Taani telekanal TV2 avalikustas täna, et pank on vahendanud 500-eurostes rahatähtedes sadu miljoneid eurosid kurijategijatele kuuluvatele valuutavahetustele. Kopenhaageni ärikooli õppejõu Jonas Hedmani sõnul oleks Nordea pidanud selle raha vahendamisel aru saama, et tegemist on rahapesuga.

Kolme Taani valuutavahetuse juhile on 2017. ja 2018. aasta jooksul määratud rahapesu eest pikk vanglakaristus. TV2 andmetel vahendas Nordea vahendas ajavahemikus 2012-2015 nendele valuutavahetustele kokku miljardi Taani krooni väärtuses valuutat.

SVT kirjutab, et politsei uurimine on tuvastanud, et sellest vähemalt 200 miljonit jõudis kurjategijate kätte. Nordea panga andis rahapesu kahtlusega Taani politseile üles sealne finantsinspektsioon.

«Me kahetseme, et ei ole sellele juba varem jõuliselt reageerinud. Me tunnistame oma viga ja kahetseme seda. Kuid me tahame rõhutada, et Nordea on teinud tõsiseid samme oma rahapesuvastaste meetmete tugevdamiseks. Juba alates 2016. aastast ei tee me enam valuutavahetustega koostööd,» ütles Nordea riskijuht Julie Galbo kommentaaris SVT-le.

Nordea peakontorist Rootsist öeldi, et tegemist on puhtalt nende Taani haru puudutava küsimusega. «Rootsi Nordea ei ole kunagi vahendanud valuutat ei teistele pankadele ega valuutavahetustele,» märkis panga pressiesindaja Afroditi Kellberg.