Alexela omanikud ostsid Ossinovski osaluse kütusefirmas välja

Alexela eesmärk on organisatsiooni ja brändina muutuda ühtsemaks nii ettevõtte sees kui ka klientide ja avalikkuse jaoks, ütles ettevõte pressiteate vahendusel. Sel suunal on tegutsetud viimased kolm aastat.

Nii on korrastatud ettevõtete ülesehitust ja juhtimist ning jätkatud koondumist ühisesse struktuuri. Muudatuste peamine eesmärk on luua üks terviklik Alexela, et viia oma klientideni Eesti turul unikaalne energiatoodete portfell ja pakkuda parimat klienditeenindust.