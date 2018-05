Investorid krimpsutavad Tallinna Sadama peale nina

«Hetkel veel ei ole teada, mis hinnaga Tallinna Sadamat müüakse, kuid arvan, et väga soodne see ei ole,» nentis väikeinvestor Rene Ilves, vahendab Äripäev. Potentsiaalsetel investoritel on välja kujunenud kindlad kriteeriumid ja dividenditootlus, alla mille nad Tallinna Sadama IPOs osalema ei torma.