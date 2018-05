Eestlased on ühed suurimad Euroopa plastjäätmete tootjad

Vaatamata Euroopa Liidu liikmesriikide pingutustele ei ole suudetud viimaste aastate jooksul suudetud plastjäätmete tootmist vähendada. Euroopa Liit on seadnud eesmärgiks 2030. aastaks taaskäidelda 55 protsenti plastikust ning selle raames võideldakse aktiivselt ühekordselt kasutatava plastiku vastu, mis paraku satub lõpuks merre või mõnda muusse veekogusse ning on ohuks kaladele ja mereolenditele.

«Mereprügi on üks maailmamere suurematest ohtudest, sest merre jõudnud prügi sealt kätte saada on pea võimatu. Samuti laguneb prügi meres väiksemateks osadeks, mis liigub edasi mereelustikku ja sealtkaudu meie toidulauale,» ütles keskkonnaministeeriumi merekeskkonna osakonna juhataja Rene Reisner.

Merre jõudvale prügile keskendus ka detsembris Keenias toimunud ÜRO keskkonnaassamblee. Selle president, Eesti keskkonnaminister Siim Kiisler ütles, et vaatepildid maailmamere prügisaartes on sellised, mille sarnaseid Läänemeres kunagi näha ei tahaks.

«Need tekivad kiiremini, kui keegi seda jälgidagi jõuab,» kommenteeris Kiisler ning lisas, et ohtra mereprügi vältimiseks tuleb vaadata laiemat pilti. «Üks asi on meie keskkonnakäitumine, kuid vähendada tuleb ka plastjäätmete tekkimist.»

Euroopa Komisjoni asepresidendi Frans Timmermansi sõnul on Brüsseli eesmärgiks piirata sellise plastesemete kasutamist, mille tootmiseks ja kasutamiseks läheb aega viis minutit ning 500 aastat, et see looduses laguneks. Euroopa Liidul on plaanis ka märkimisväärselt vähendada kilekottide kasutamist – ühe inimese puhul 90 kilekotilt aastas 45 kilekoti peale.