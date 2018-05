ELi konkurentsivolinik otsustas Gazpromi mitte trahvida

Komisjoni uurimine puudutas konkurentsireeglite rikkumisi Ida- ja Kesk-Euroopas, nimelt leiti, et gaasihiid on rikkunud konkurentsieeskirju, püüdes oma üldstrateegiaga eraldada gaasiturge üksteisest riigiti kaheksas liikmesriigis – Bulgaarias, Eestis, Leedus, Lätis, Poolas, Slovakkias, Tšehhi Vabariigis ja Ungaris. See strateegia võimaldas Gazpromil nõuda kõrgemat gaasihinda viies liikmesriigis, Bulgaarias, Eestis, Leedus, Lätis ja Poolas.

Komisjoni otsuse kohaselt peab Gazprom kõrvaldama kõik klientidele kehtestatud piirangud, mis takistavad neil gaasi muudesse riikidesse edasi müümist ning võimaldama gaasitarneid nendesse Kesk- ja Ida-Euroopa piirkondadesse, mis on võrkudevahelise ühenduse puudumise tõttu muudest liikmesriikidest endiselt eraldatud, nimelt Balti riikidesse ja Bulgaariasse.

Gazpromile seatud piirangud FOTO: Euroopa Komisjoni Eesti esindus

Samuti peab Vene gaasihiid tagama, et gaasihinnad kajastavad konkureerivate Lääne-Euroopa gaasiturgude hinnatased, eelkõige mis puudutab vedelgaasibörside hindu. Kohustused näevad veel ette ka seda, et Gazprom ei tohi ära kasutada oma dominantset turupositsiooni, ehk siis mitte rikkuma seadusi, mille rikkumise eest ettevõtet uurima hakati.

Kui Gazprom mõnda neist kohustustest ei täida, siis võib Komisjon määrata trahvi, mis moodustab kuni kümme protsenti selle aastakäibest kogu maailmas, ilma et peaks tõendama EL-i konkurentsieeskirjade rikkumist.

«Kõik Euroopas tegutsevad ettevõtjad peavad sõltumata oma päritoluriigist järgima Euroopa konkurentsieeskirju. Tänane otsus kõrvaldab Gazpromi püstitatud tõkked, mis takistavad gaasitarnete vaba liikumist Kesk- ja Ida-Euroopas. Lisaks sellele annab meie otsus Gazpromile edaspidiseks täpsed tegutsemisjuhised,» ütles Komisjoni konkurentsivolinik Margrethe Vestager.

Leppe suhtes on pahameelt avaldanud mõned Euroopa riigid, kus Gazprom oma turupositsiooni kuritarvitas. Eriti selle valguses, et Komisjon trahvis konkurentsirikkumiste eest 2,4 miljardi euroga Google'it ning 997 miljoni euroga Qualcommi, samas jättes nüüd Gazpromi sarnaste rikkumiste eest karistuseta.

Eesti Gaasi hinnangul ei ole Euroopa Komisjoni otsusel Gazpromi mitte trahvida ja kohustada ettevõtet kõikides Euroopa riikides sama hinda küsida, lähiajal suuri mõjusid, sest Gazprom on juba asunud neid tingimusi täitma.

«Gazprom on asunud neid kohustusi täitma. Tänasel hetkel on juba Balti riikides lepingud seotud gaasibörsi turuhindadega ja riikide lõikes samadel alustel. Erisusi Balti riikides enam ei ole,» ütles Eesti Gaas AS-i juhatuse liige Ants Noot BNS-ile.

Hind on Nooda sõnul ka muu Euroopaga võrreldes võrdsustunud. Kui veel mõni aasta tagasi oli Eestisse müüdud gaasi hind märgatavalt kõrgem kui Kesk-Euroopasse tarnitud gaasi hind, siis enam seda vahet ei ole, rääkis Noot.

Tema sõnul samas ei ole selge, kuhu suunas on gaasi hinnad teel, sest ühest küljest on gaasi hind langenud, samas on gaasibörsi turuhind sarnaselt nafta hinnaga tõusule pöördunud.

Vene gaasihiid Gazprom teatas Euroopa Komisjoni otsuse peale, et on rahul kompromissileppega milleni Euroopa Komisjoniga seoses konkurentsireeglite rikkumisega jõuti. «Usume, et tänane otsus on kõige mõistlikum lahendus Euroopa gaasituru mõistliku toimimise jaoks,» teatas ettevõte.