Veefirmade vastumeelsus ähvardab tuua hinnatõusu

Alates 2021. aastast kaovad eurotoetused, mille abil on suur osa Eesti veefirmasid oma taristu nõutele vastavaks ehitanud, vahendab Äripäev. Olukorras, kus riigi toetus vee-ettevõtetele aina kahaneb, ei kata vee hind võimalikke kulusid, mistõttu on enamiku vee-ettevõtete jätkusuutlikkus suure küsimärgi all.