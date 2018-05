Inimesed, kellele ettevõtluskonto loodi, on pettunud. «Tegemist on äärmiselt suure äpardusega,» kommenteeris praegust olukorda Saaremaa väikeettevõtja, Leisi Lapikoja omanik Maire Forsel. Talle jäi arusaamatuks, miks tehakse seadus, mille vältimatu eeltingimus on pankade valmisolek, aga mis ei kohusta panku selleks mitte kuidagi.