Saksa suurim pank koondab üle 7000 töökoha

Tegemist on suurpanga värskeima sammuga, mille eesmärgiks on tulla välja aastaid kestnud kahjumist, vahendab CNN. Eelmisel kuul vahetas pank välja oma senise tegevjuhi John Cryani, asendades ta Christian Sewingiga, kes on kogu oma elu Deutche Bankis töötanud.

Sewing andis üsna pea pärast uude ametisse asumist teada, et kärped on tulemas. Aprilli lõpus ütles ta, et pank hakkab investeerimispanganduses keskenduma ainult Euroopa klientidele, mistõttu tõmmatakse koomale senist tegevust USAs ja Aasias. Ka ütles ta, et pank hakkab üle vaatama oma üleilmset aktsiaäri.

Sewing hoiatas juba siis, et plaanitavad muudatused toovad endaga kaasa «valulikke» kärpeid. Nüüd ongi ettevõte asunud avalikustama, mida värske tegevjuht selle all täpselt silmas pidas. See tähendab ühtlasi nii panga aktsiaäri kui kauplemissuuna töökohtade vähendamist veerandi võrra.

«Oleme jätkuval pühendunud oma äri- ja investeerimispanganduse suundadele ning rahvusvahelisele kohalolule – selles osas ei tee me mingeid järelandmisi,» kinnitas Sewing täna. «Küll aga peame keskenduma sellele, milles me tõeliselt head oleme,» lisas ta.