Eestis tegutsevad Ukraina ettevõtjad asutavad oma äriliidu

Eesti territooriumil äriga tegelevad Ukraina ettevõtted on otsustanud moodustada äriliidu Eestis. Sellest teatas eile toimunud Ukraina investorite ja partnerite ametlikul kohtumisel õigusbüroo Ilyashev & Partnerid juhtivpartner Mihhail Ilyashev. Kohtumine leidis aset seoses president Kersti Kaljulaidi ametliku visiidiga Ukrainasse.

Tema sõnul ühendab liit neid ettevõtteid, kus asutajateks on Ukraina investorid, kuid kelle majandustegevus on Eestis. «Liit hakkab osutama Ukraina ärimeestele abi Eesti turule sisenemiseks,» rääkis Ilyashev. Asutajad kavatsevad korraldada liidu asutamiskoosoleku enne sügisese ärihooaja algust.

Ukraina kodanikud on e-residentsuse programmi raames registreerinud Eestisse kõige rohkem ettevõtteid. Eesti digitaalse ID-kaardi abil Ukraina ettevõtjad loonud juba rohkem kui 450 ettevõtet, mis on rohkem kui ettevõtjad Saksamaalt ja Soomest. Eesti e-residentsuse kaarte on väljastatud enam kui 4200 ukrainlasele.