USA suurima ettevõtte käive on kaks korda suurem kui teise koha omanikul

Edetabeli teisel kohal on naftagigant Exxon Mobil, mille käive oli «vaid» 244 miljardit dollarit. Kolmandal kohal on legendaarse investori Warren Buffetti juhitav investeerimisfirma Berkshire Hathaway eelmise aasta käibega 242 miljardit dollarit ning tehnoloogiagigant Apple on 229 miljardi dollariga viiendal kohal.