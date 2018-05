Postimehe test: kas Tartu vesi on parem kui Tallinna oma?

Seevastu valis ainus pealinlane ehk Postimehe ajakirjanik pimesi kõige paremaks just Tallinna vee ning kuigi katses osalenud pärnakas valis parimaks Tartu vee, oli ka tema teiseks lemmikuks Pärnu vesi. «Inimene harjub kõigega,» kommenteeris Liira, selgitades, et üldiselt meeldibki inimestele ka pimesi rohkem vesi, mis on neile tuttav ja millega nad juba harjunud on. Sealjuures rõhutas ta, et tegelikult on meil Eestis puhta kraaniveega igal pool vedanud ehk veekvaliteedi poolest kedagi eriliselt ette tõsta ei saa.

Liira sõnul on sellist pimetesti geoloogia ja keskkonnatehnoloogia tudengitega läbi viidud ka varsematel aastatel ning märkimisväärne on see, et just pudeliveed jätavad inimesed alati külmaks. Seevastu Tartu vesi on alati edukas olnud. Milles peitub aga Tartu kraanivee võlu? «Tihtipeale on nii, et meile meeldib natuke soolane vesi,» lausus Liira, selgitades, et kuna Tartu vesi on põhjavesi ja seetõttu on selles lahustunud soolasid veidi rohkem, siis võib seda võrreldes Tallinna Ülemiste järve pinnaveega ka parema maitsega veeks pidada.