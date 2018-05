Osula lõpetab Tallinna-Tartu liinil oma odavbussifirma tegevuse

Bussiettevõtte omaniku Hugo Osula põhjendusel soovib Lux Express pakkuda reisijatele maksimaalset mugavust sõltumata kellaajast, sest eesmärgiks on olla Eesti kvaliteetseima sõidujagamisteenuse pakkuja. «Tartu liinil on reisijad harjunud kvaliteediga ja Lux Expressi lubadus on, et nii pool- kui täistunnil sõidavad meie põhimaanteel Eesti mugavaimad ja kaasaegseimad bussid,» rääkis bussiärimees.