Uskumatu: Tele 2 reklaamib uut lahendust kui abivahendit illegaalse äri ajamiseks

Kuna omapärane reklaam hakkas Facebookis ringlema, on praeguseks hetkeks reklaami sisu muudetud. Nüüd seisab Tele 2 blogi artiklis teise punkti all hoopiski leebem versioon kahe sim kaardi kasutamisest.

«Ajad legaalset äri, aga privaatselt. Kelder on vanast kraamist üle ujutatud ning otustad olukorra efektiivselt lahendada. Ratsionaalse inimesena teed kolast esindusliku välimusega pildid ning paned nad internetti müüki, et uue kola ostmiseks algkapitali koguda. Kuna teadmine, et Sinu telefoninumber avalikult internetis ringi rändab, Sind ei eruta, võtad endale lisaks teise SIM-kaardi, et uue telefoninumbri pealt müügitehinguid teha. Ausa kodanikuna deklareerid saadud tulud järgmise aasta tuludeklaratsiooniga,» seisab muudetud uudiskirjas.