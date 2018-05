Pingeline olukord: Deutsche Bank võib koondada kuni 10 000 töötajat

Viidates pangasisestele allikatele, kirjutas The Wall Street Journal, et koondamist võib oodata umbes kümme protsenti kõigist panga töötajatest. Deutsche Bank keeldus asja kommenteerimast, kuid asjaga tuttavad allikad kinnitasid uudisteagentuurile AFP, et WSJ esitatud arvud on laias laastus õiged.