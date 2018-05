Eksperdid ennustavad: millal tuleb majanduskriis?

«Kriisi tunneb tavaliselt ära sellest, et rahapakkumine hakkab vähenema, eriti nii-öelda rumala raha pakkumine,» ütles Bigbank ASi nõukogu esimees Parvel Pruunsild Äripäevale , lisades, et praegu seda veel näha ei ole, mistõttu pakkus ta järgmise majanduskriisi alguseks 2020. või 2021. aastat.

Riigikogu majanduskomisjoni aseesimees ja investor Toomas Kivimägi tunnistas, et on juba asunud oma investeeringuid hajutama ning soovitas uusi investeeringuid tehes kolm korda rohkem kaaluda kui viis aastat tagasi.

«Kindlasti on optimistlik arvata, et seda viie aasta lõikes ei tule, samas on raske ennustada, millal see täpselt juhtub,» arvas naisinvestorite Klubi asutaja Kristi Saare lisades, et lähemad paar aastat on veel ilusad.