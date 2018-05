Olari Taal: Põhjamaades maksustatakse rikkaks olemist, meil rikkaks saamist

«Miks mul peab olema Tallinnas korter ja Haapsalus maja ning lisaks pojal suur elamine Haapsalu ligidal, kui ma nende eest peaaegu midagi ei maksa, välja arvatud maamaks Tallinnas?» küsis taal ERRi veebisaates «Otse uudistemajast» ning vastas, et selline vara tuleks maksustada.

«Ja kes ei suuda maksta, see peab selle ära müüma,» rääkis Taal ning lisas, et ka sellepärast on meil ka täna palju korda tegemata maju nii Tallinnas kui ka Haapsalus. «Ehk alustame kinnisvarast, aga kunagi jõuame pärandi ja teiste varamaksudeni,» märkis ettevõtja.