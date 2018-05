Tüdinud tippjuht läks Gruusiasse päris tööd tegema

Kuigi maailmas on tee ületootmine, usub Saarpuu, et neil õnnestub Gruusia teega läbi lüüa. «Kui ma pakkuks näiteks India teed, siis öeldaks kohe, et mul juba 30 teed sealt pärit teed, miks ma peaksin veel midagi ostma, aga kui lähed jutuga, et taastame Gruusia istandusi, siis on see teefännide jaoks huvitav lugu,» selgitas Saarpuu.