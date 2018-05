Tallinlaste õiglase vee hinna tuvastamine läheb üle kivide ja kändude

Mäletatavasti jõudis Tallinna Vee ja konkurentsiameti aastatepikkune kohtulahing esimese lõpplahenduseni mullu detsembris, mil riigikohus otsustas, et tallinlased maksid kuue aasta jooksul vee eest liiga kõrget hinda ja et vee hind tuleb kindlasti ümber vaadata.

Nii esitaski börsil noteeritud veefirma Tallinna Vesi märtsi alguses konkurentsiametile oma ettepaneku, kui kõrge võiks kuupmeetri vee hind pealinnas ja Sauel olla. Nad ei rääkinud summadest, kuid andsid selgelt mõista, et soovivad vee eest saada sisuliselt sama palju raha nagu varemgi.

Konkurentsiametil on selliste otsuse tegemiseks aega 30 päeva, eriti keeruliste juhtumite puhul 90 päeva. Arvestades, et hinnataotlus maandus nende laual 1. märtsil, peaks ka tagumine tähtaeg kohe-kohe lõppema. Ometi pole see nii, kuna selgub, et Tallinna Vesi esitas ametile kõlbmatu taotluse, mida nad siis omakorda tervelt kaks kuud nõuetele vastavaks kohendasid.

See tähendab, et korralik taotlus laekus konkurentsiametile alles tänavu 3. mail. Seega algas haldusmenetluse tähtaja kulgemine nõuetekohase taotluse registreerimisele alles järgnevast päevast. See tähendab, et konkurentsiameti kaua oodatud otsus võib varasemalt tulla juunis, kuid hiljemalt alles augusti alguses.

Lisaks on konkurentsiametil õigus hinnataotluse menetlus vahepealseks ajaks peatada, kui nad pole saanud Tallinna Veelt vajalikku teavet ja lisaselgitusi. Seetõttu pole võimalik praegu lubada, millal lõplik otsus tehakse, selgitas konkurentsiameti avalike suhete osakonna juhataja Maarja Uulits.

Konkurentsiameti otsus on oluline, kuna sellest sõltub see, kas Tallinna Vesi saab tallinlastelt hiigelnõude kaela. Nimelt on Eesti Omanike Keskliit lubanud hakata kogume veetarbijate nõudeid, et ülemäära makstud veetasu kohtu kaudu tagasi nõuda. Mainitud on kohati kuni paarikümne miljoni euro suurusest hagist.