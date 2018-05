Kovalenkod jäävad jälle BLRT dividendidest ilma

BLRT Grupi juhatus kutsub kokku aktsionäride üldkoosoleku 15. juuniks. Ettepanek on jätta kasum jaotamata ning suunata kasum investeerimisprojektide rahastamiseks ja käibevahendite täiendamiseks, märgitakse üldkoosoleku kutses.

BLRT ja selle väikeaktsionäride vaidlus võimalike dividendide maksmiseks on kestnud aastaid. Ettevõtete ja selle aktsionärid on esitanud üksteise vastu suures mahus kaebuseid ja kohtud on erinevates astmetes langetanud hulgaliselt otsuseid. Seni BLRT dividende maksma ei ole pidanud.