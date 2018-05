Semiootik annab nõu: kuidas teha igavast reklaamist huvitav?

«Kuidas igavast teemast teha põnev, näitas paar-kolm aastat tagasi kaameratootja Leica, kes pealkirjastas oma 45-minutilise reklaamvideo küsimusega: «Kas see on kõigi aegade igavaim reklaam?»,» sõnas Kuuskmäe ERR-ile, selgitades, kuidas Leica reklaamis näidatakse käsitöölist, kes neljakümne minuti jooksul ei tee muud, kui poleerib liivapaberiga Leica T mudeli korpust ning millegi pärast leidsid enamik Vimeo kommentaatoritest, et tegemist on väga hea reklaamiga.