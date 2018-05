Tallink läheb Helsingi börsile

Tallink Grupi värske juhatuse esimees Paavo Nõgene ütles pressiteates, et teisene noteerimine muudab Tallinki aktsiad investoritele senisest laiemalt kättesaadavaks ning Helsingi börs on selleks loomulik valik, kuna Soome turg on üks laevafirma olulisematest koduturgudest.