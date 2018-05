Multikultuursus on popp: pea kõik Euroopa noored tahaksid välismaal õppida

Igas Euroopa Liidu riigis on kümnest vastanust üle üheksa arvamusel, et ühtne Euroopa haridusruum oleks üliõpilastele kasulik ja annaks neile võimaluse töötada innovatsiooniprojektidega koos teistest riikidest pärit inimestega ning kasutada selleks Euroopa ülikoolide võrgustiku pakutavaid võimalusi.

Samas leidis üks kolmandik vastanutest, et nad ei suudaks hetkel veel võõrkeeles õppida. Vaatamata sellele näitas uuring, et teiste keelte õppimine on noorte jaoks oluline.